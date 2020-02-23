شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستقر على تعيين «السقا» مديرًا للكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، جلسة مع عبد الظاهر السقا، لاعب المنتخب الوطنى الأسبق، خلال الساعات المقبلة، لحسم توليه منصب مدير الكرة داخل الجهاز الفنى الجديد للفريق، الذى يقوده طارق العشرى، بعد أن تولى مهمة القيادة الفنية خلفاً لإيهاب جلال، الذى تمت الموافقة على استقالته بسبب سوء النتائج.

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وشهدت الأيام الماضية العديد من المفاوضات من جانب محمد الخولى، نائب رئيس النادى، وعبد الظاهر السقا، لتولى مهمة مدير الكرة، فى ظل موافقة طارق العشرى على توليه المهمة، كما تم استبعاد عمرو الدسوقى بعدما تم ترشيحه للمهمة، بسبب هجومه على مجلس الإدارة، فى وقت سابق، ويضم الجهاز الفنى الجديد للمصرى كلًا من طارق العشرى مديراً فنياً، ومحمود عطا مدربًا عامًا، وأحمد العشرى مدربًا، وأيمن بسيونى مدربًا لحراس المرمى، والدكتور عبد الحميد كامل مخططًا للأحمال وإصابات الملاعب، والدكتور شادى السعدنى طبيبًا للفريق، وإدارى الفريق محمود جابر ومحمد عوض، فيما تقرر استمرار أعضاء الجهاز الإدارى والطبى ومسؤولى المهمات فى ممارسة مهام عملهم.

من جهة أخرى، كثف طارق العشرى من الجلسات النفسية والفنية للاعبى المصرى منذ توليه المهمة بشكل رسمى، من أجل تهيئتهم للمباريات المقبلة، ومحو الآثار السلبية التى تسببت فيها الخسارة أمام الأهلى بثلاثية فى الدورى، ثم الخروج من كأس مصر أمام المقاولون العرب بالخسارة برباعية نظيفة، وشهدت الجلسة التى عقدها المدير الفنى بوعده للاعبين، بأنه سيتحدث مع مجلس الإدارة من أجل الإفراج عن جزء من مستحقاتهم المتأخرة، والتى تم تجميدها بسبب المستوى السيئ، على أن يحصل اللاعبون على باقى المستحقات المالية بعد تحسن النتائج.

كما تحدث طارق العشرى مع اللاعبين عن ضرورة القتال على التتويج ببطولة الكونفيدرالية أو الوصول للمباراة النهائية على أقل تقدير، خاصة أن الفريق اكتسب الخبرة الإفريقية بعد مشاركته فى الكونفيدرالية بشكل متتال على مدار السنوات الماضية، وطلب المدير الفنى من مسؤولى النادى تعديل اللائحة المادية الخاصة بمكافآت الفوز فى البطولة الإفريقية، لاسيما أن فرص الفريق قائمة فى التتويج باللقب بعدما ودع كأس مصر وتعثر فرص تواجده فى المربع الذهبى حتى الآن، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بينما يواجه الفريق نظيره نهضة بركان فى الأول من مارس المقبل ضمن مباريات دور الذهاب.