شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يؤكد مشاركته مع المنتخب فى مواجهتى «توجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، انضمامه إلى صفوف المنتخب خلال المعسكر القادم، المقرر له مارس المقبل، فى إطار الاستعدادات لمواجهتى توجو فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وجاء ذلك عقب المحادثات التى أجراها محمد بركات، مدير المنتخب، خلال الأيام المقبلة مع «صلاح»، خاصة أنه لم يشارك فى أى مباراة سواء كانت رسمية أو ودية مع المنتخب منذ أن تولى حسام البدرى مهمة قيادة المنتخب، خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى، وهو الأمر الذى أضاف حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى بسبب اكتمال صفوف «الفراعنة»، ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطنى نظيره التوجولى خلال الفترة من 23 حتى 30 مارس المقبل.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى رفض فيه الجهاز الفنى خوض مباريات ودية خلال معسكر المنتخب الوطنى المقبل خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب تلاحم مباريات الدورى الممتاز أو تعرض أحدهم للإصابة قبل مواجهتى توجو المهمتين، فضلًا عن تأكيد الجهاز الفنى ضرورة السفر إلى توجو لخوض مباراة الإياب بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق وتوفير أكبر قدر من تركيز اللاعبين، كما يعقد الجهاز الفنى خلال الأيام المقبلة جلسة ودية للاستقرار على موعد انطلاق معسكر الفراعنة، المقرر له مارس المقبل. وعلمت «المصرى اليوم» أن الموعد المبدئى الذى حدده «البدرى» هو 21 من الشهر نفسه، ومن المنتظر أن يشهد المعسكر انضمام رباعى المنتخب الأوليمبى مصطفى محمد ورمضان صبحى وكريم العراقى وأحمد أبوالفتوح، بالإضافة إلى محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش.