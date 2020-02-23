شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال وإيفرتون.. مواجهة من نوع خاص بجولة «صراع الأبطال» فى «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق أرسنال نظيره إيفرتون، فى السادسة والنصف مساء اليوم، على استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

يدخل الجانرز اللقاء بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل الصراع لخطف بطاقة التأهل لبطولة دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، لاسيما بعد اشتعال المنافسة مع العديد من الأندية هذا الموسم على التأهل للبطولة الأوروبية.

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يسعى الإسبانى ميكل أرتيتا، المدير الفنى للمدفعجية، لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد 4/0، وأولمبياكوس بالدورى الأوروبى، لإثبات قرار إدارة أرسنال فى تعيينه، وتحقيق حلم التأهل للدورى الأوروبى.

وعلى جانب آخر، يبدو أن مانشستر يونايتد قد يجنى ثمار ما فعله بستامفورد بريدج والتغلب على تشيلسى فى ستامفورد بريدج، وأمامه مهمة تبدو سهلة ضد واتفورد فى أولد ترافورد، ولكنها صعبة وفقاً لحسابات الموسم الحالى، بسقوط المدرب أولى جونار سولشاير أمام الفرق الصغيرة، عكس مستواه وسجله المميز ضد الكبار.

وفى مباراة أخرى، وولفرهامبتون أمامه مهمة تبدو سهلة ضد نوريتش سيتى، على ملعب الأول، تدفعه للاقتراب هو الآخر لاقتناص المركز المؤهل للأبطال.