شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقرر بيع «بوجبا» فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو مانشستر يونايتد بيع لاعب وسط الفريق الفرنسى، بول بوجبا، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لتقرير فى صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، وارتبط «بوجبا» بالانتقال إلى أحد أندية ريال مدريد أو يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مسؤولى الشياطين الحمر فقدوا صبرهم تجاه «بوجبا»، بعدما غاب لفترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة، ولم يستطع الفريق الاستفادة منه.
وأضافت الصحيفة أن مبلغ 60 مليون يورو قد يكون مقنعًا لمانشستر يونايتد للموافقة على بيع اللاعب، مع تبقى موسم واحد فقط على نهاية عقده. وأشارت إلى أن يوفنتوس سيعانى رغم ذلك لعقد الصفقة، حيث لا يملك المال اللازم فى الفترة الحالية، وسيحتاج لبيع أحد نجومه من أجل منافسة ريال مدريد وسان جيرمان على الدولى الفرنسى.
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