شكرا لقرائتكم خبر عن «تراورى»: أرحب باللعب لريال مدريد وسعيد مع الوولفز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسبانى أداما تراورى، لاعب وولفرهامبتون الحالى، وبرشلونة السابق، أن فترة لعبه للبارسا لن تمنعه من اللعب فى أى نادٍ بإسبانيا حتى لو كان ريال مدريد.

وقال «تراورى» لصحيفة «سبورت» الكتالونية: «الرحيل كان قرارى، لكن العوامل فى برشلونة أثرت على ذلك، كانت هناك أشياء معينة لم تعجبنى، وكانت لدىّ مشاكل مع المسؤولين فى ذلك الوقت، لذا قررت أن أغادر، وسأشرح هذه الأسباب فى المستقبل، ولكن فى الوقت الحالى سأبقيها بداخلى».

وعن اللعب لريال مدريد، قال: «لن أواجه مشكلة فى ذلك، لن أغلق الباب أمام أى فريق، الآن أنا سعيد جدا فى وولفرهامبتون، ونسير بشكل جيد للغاية، لكن عندما يحين الوقت للتفكير فى مستقبلى فليس لدىّ أى مشكلة فى الذهاب إلى مدريد، إنه شىء سأقرره مع عائلتى».