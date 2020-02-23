شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يستعد لفسخ عقده مع بشكتاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّرت صحيفة «الصباح» التركية مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة محمد الننى، لاعب وسط المنتخب الوطنى، فى فسخ تعاقده مع نادى بشكتاش التركى، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أزمته مع إدارة النادى التركى بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، التى لم يحصل عليها حتى الوقت الحالى.

وقالت الصحيفة إن الفرعون المصرى لديه الحق فى فسخ تعاقده مع بشكتاش التركى بعد تأخر النادى فى دفع مستحقاته التى تبلغ 900 ألف يورو، وكان من المقرر سدادها فى 15 يناير الماضى.

أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى نادى بشكتاش التركى قاموا بمنح الننى مبلغ 125 ألف يورو مع الالتزام بتسوية كافة المستحقات المتأخرة، إلا أن النادى لم يلتزم مع اللاعب المصرى.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن عقد محمد الننى مع نادى بشكتاش ينتهى فى نهاية الموسم، ويجوز للنادى التركى شراؤه نهائيا حال سداد 18 مليون يورو لنادى أرسنال الإنجليزى، فضلا عن أن نصوص العقد تتضمن حق اللاعب فى فسخ عقده فى حالة عدم الحصول على مستحقاته.

وشارك الننى فى 23 مباراة مع بشكتاش هذا الموسم، بواقع 14 مباراة بمسابقة الدورى التركى، و6 مباريات فى الدورى الأوروبى «اليوروباليج»، و3 مباريات فى كأس تركيا.

كانت تقارير صحفية تركية أكدت أن نادى بشكتاش يرغب فى الحصول على خدمات الننى نهائيًا من نادى أرسنال.

يذكر أن نادى أرسنال الإنجليزى وافق فى أغسطس الماضى على انتقال محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، لصفوف بشكتاش التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد قرار المدير الفنى الإسبانى السابق للجانرز أوناى إيمرى برحيل اللاعب عن صفوف الفريق حينذاك لعدم رغبته فى استمراره مع المدفعجية.