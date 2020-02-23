شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير يكشف كواليس خطئه الفادح مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مانويل نوير، قائد وحارس مرمى نادى بايرن ميونخ الألمانى، كواليس خطئه الفادح فى مباراة فريقه أمام بادربورن، والتى أقيمت مساء الجمعة، والذى أدى إلى إحراز المنافس هدف التعادل، بالخوف من الطرد. وفى أعقاب المباراة التى انتهت بفوز بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قال الحارس المخضرم إن الموقف بينه وبين دنيس سيربينى، مهاجم بادربورن «كان متكافئا»، لكنه قال إنه لم يشأ أن يغامر بالتعرض للطرد فى حال اشتراكه مع سيربينى.

وقبل وقت قصير من انتهاء الشوط الأول، وصلت كرة طويلة من منتصف الملعب ناحية اليمين بالقرب من خط منطقة الجزاء، فخرج نوير من مرماه إلى خارج منطقة الجزاء، لكن سيربينى كان سبقه إلى الكرة، وقال نوير «كان على أن أحترم وصوله إلى الكرة قبلى وربما أدى الأمر إلى بطاقة حمراء فى حال تدخلى».