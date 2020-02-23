شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيمانى» يطالب جنوب إفريقيا باستضافة نهائى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لصن داونز الجنوب إفريقى، عن تمنيه خوض نهائى دورى الأبطال هذا الموسم فى بلاده. وقال موسيمانى، خلال تصريحات لموقع «soweta» المحلى، إنه يجب التمسك بهذه الفرصة، بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» إقامة نهائى البطولة من مباراة واحدة، وأضاف: «أعلم أن المغرب تقدم بطلب لاستضافة نهائى دورى الأبطال، وربما تفعل مصر أيضا، بعض الأشخاص هناك أبلغونى بإمكانية التقدم.. لكنى أتمنى بشكل شخصى أن تستضيف جنوب إفريقيا هذا الحدث المهم»، مؤكدا أن بلاده تستحق استضافة المباراة النهائية لدورى الأبطال على أساس أن جنوب افريقيا سبق لها استضافة العديد من المحافل الدولية التى نجحت فى تنظيهما، وسيكون صن داونز على موعد مع مواجهة صعبة أمام مضيفه الأهلى المصرى، يوم 29 فبراير فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

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