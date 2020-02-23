شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعدادات لـ«طوكيو 2020» تتواصل رغم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن الاستعدادات لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة «طوكيو 2020» تتواصل بشكل طبيعى، رغم المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا القاتل المتفشى فى الصين.

وقال المتحدث يوشيهيدا سوجا إن اللجنة الأوليمبية الدولية لديها ثقة فى قدرة اليابان على التعامل مع انتشار الفيروس.

وأضاف أن الحكومة ستتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة المنظمة للأوليمبياد وكذلك الحكومة المحلية للعاصمة طوكيو. وأكد سوجا أن الاستعدادات للأوليمبياد المقررة فى الفترة ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، ستتواصل.

وكان المنظمون فى طوكيو قد أكدوا قبل أيام أن انتشار فيروس كورونا فى الصين، لن يؤثر على فعاليات الأوليمبياد.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات وقائية تتخذ خلال الفعاليات الرياضية التى تقام فى اليابان خلال الفترة الحالية.

وبعد أن أعلن منظمو ماراثون طوكيو يوم الاثنين الماضى أن الماراثون المقرر فى العاصمة اليابانية فى أول مارس المقبل، سيقتصر فقط على مشاركة النخبة من العدائين والنخبة فى فئة الكراسى المتحركة، ولن يسمح للعدائين الهواة بالمشاركة، جرى الإعلان عن تطبيق الإجراء نفسه فى ماراثون السيدات المقرر فى ناجويا.

ودعا وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو، منظمى الأحداث الرياضية فى اليابان بإعادة النظر فى خططهم، لكن الحكومة لم تطالب بإلغاء أى فعاليات.

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وبعد مناقشات مع منظمة الصحة العالمية، باتت اللجنة الأوليمبية الدولية مقتنعة بعدم ضرورة إلغاء أو نقل الأوليمبياد المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال جون كوتس، رئيس لجنة التنسيق فى اللجنة الأوليمبية الدولية، قبل أيام، إن الدورة الأوليمبية ستقام بنظام آمن على الرياضيين والمتفرجين.

وقال يوشيرو مورى، رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية إن الخطط لاستضافة الأولمبياد لن تتأثر بانتشار المرض الجديد.

فى نفس السياق، ألغت كوريا الشمالية ماراثون بيونجيانج المقرر فى إبريل المقبل بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد دلائل على ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد فى كوريا الشمالية وعلى الرغم من تقارير لوسائل الإعلام فى كوريا الجنوبية أشارت إلى وصول المرض للدولة التى تعانى العزلة.

وقالت شركة يانج بايونير تورز للسياحة فى بيان على الإنترنت «تلقينا تأكيدا من شركائنا فى كوريا الشمالية بأن ماراثون بيونج يانج المقرر فى إبريل سيلغى بسبب غلق الحدود».

وأضافت الشركة أن ماراثون الخريف فى بيونج يانج سيقام فى موعده فى سبتمبر.

وتسبب فيروس كورونا فى وفاة 2236 شخصا وإصابة أكثر من 75 ألفا فى الصين منذ انتشاره فى ووهان فى نهاية العام الماضى.