شكرا لقرائتكم خبر عن هاليب: «الحظ» ساعدنى لتخطى عقبة «أنس جابر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودّعت التونسية أنس جابر الدور الثانى لبطولة دبى برأس مرفوع بعدما قدمت مباراة كبيرة أمام الرومانية سيمونا هاليب، وكانت قاب قوسين أو أدنى من حسمها فى صالحها، خصوصاً فى المجموعة الثالثة الحاسمة.

وقالت سيمونا هاليب: «كانت مباراة صعبة، أنس جابر تلعب جيداً، كما كان الأمر خلال مواجهتى لها فى الصين، وكنت محظوظة للفوز عليها».

وأضافت: «كانت هذه المباراة الأولى لى منذ فترة طويلة، بذلت كل ما فى وسعى ولم أستسلم فى أى كرة، وأنا فخورة بالتأهل لأنه من الصعب دائماً الفوز بالمباراة الأولى فى أى دورة».

وعلى غرار مباراتها الأولى أمام الأمريكية أليسون ريسك، حظيت جابر بتشجيع كبير فى دبى حيث تمضى فترات طويلة لا سيما من أجل التدريب، وعلقت هاليب على التشجيعات قائلة: «تشجيعات الجمهور كانت مثل مباراة كرة قدم، لم أشهد ذلك من قبل، وعموماً أشكر كل من جاء للتشجيع».

وأصبحت جابر الشهر الماضى أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائى لبطولة كبرى، وذلك فى بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن تخسر أمام الأمريكية صوفيا كينين التى تُوجت باللقب على حساب الإسبانية جاربين موجوروزا.

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على جانب آخر، قال اتحاد اللاعبات المحترفات فى بيان، إنه ألغى بطولة شيان المفتوحة للتنس فى الصين، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تقام البطولة فى الفترة من 13 وحتى 19 إبريل المقبل، بمشاركة 32 لاعبة فى منافسات الفردى و16 فريقا للزوجى.

وتسبب فيروس كورونا فى وفاة أكثر من 2200 شخص وإصابة أكثر من 75 ألفا فى الصين منذ انتشاره فى ووهان فى نهاية العام الماضى.

وقال اتحاد اللاعبات إنه يراقب الوضع فى الصين قبل البطولات المقرر إقامتها فى البلاد، فى النصف الثانى من العام الجارى.

وتستضيف الصين، بطولات تشينجتشو وجيانجشى وقوانجتشو وووهان وبكين وتيانجين وتشوهاى فى سبتمبر وأكتوبر، ثم البطولة الختامية لموسم تنس السيدات فى شينتشين فى نوفمبر.

وأضاف متحدث باسم اتحاد اللاعبات: «سنستمر فى التواصل مع الخبراء الطبيين مع ظهور معلومات بشأن الفيروس وسنواصل العمل معهم عن قرب لمراقبة الوضع».