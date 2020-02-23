شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيم»: حزين لغياب «فيدرر» عن موسم الأراضى الترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النمساوى دومينيك ثيم أسفه إزاء ابتعاد السويسرى المخضرم روجر فيدرر عن الملاعب طوال موسم الأراضى الترابية، بما فيه بطولة رولان جاروس، بعدما خضع لجراحة فى الركبة اليمنى.

وقال ثيم، عقب عبوره لربع نهائى بطولة ريو دى جانيرو المفتوحة على حساب الإسبانى خاومى مونار «كما هو الحال بالنسبة للجميع، أعشق مشاهدة فيدرر وهو يلعب، أحب أن يكون متواجدا معى فى البطولات».

وأضاف: «إذا كانت الجراحة ضرورية وستجعله ينافس بكامل طاقته فى الموسم العشبى، أعتقد أنها الخيار الأفضل للجميع. لكننى حزين لغيابه عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة».

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ويعد ثيم المرشح الأول للقب ريو دى جانيرو الذى سبق وفاز به عام 2017، ولا يحتاج سوى الفوز بمباراة أخرى فى البطولة البرازيلية، كى يصعد فى التصنيف للمركز الثالث الذى يحتله فيدرر حاليا.

على جانب آخر، تأهل النمساوى دومينيك ثيم إلى ربع نهائى بطولة ريو دى جانيرو المفتوحة للتنس، بعد فوزه على الإسبانى خاومى مونار.

واحتاج ثيم إلى ساعتين و41 دقيقة، ليتغلب على مونار بنتيجة 6-7 (5-7) و6-3 و6-4.

وسيواجه ثيم فى ربع النهائى، الإيطالى جانلوكا ماجير الذى أطاح بدوره بالبرتغالى جواو دومينجيز بنتيجة 6-3 و7-6 (7-5).

وبلغ أيضًا ربع النهائى، الكرواتى بورنا كوريتش المرشح الخامس للقب، إثر تغلبه على البرازيلى تياجو وايلد 6-3 و1-6 و7-6 (7-5).