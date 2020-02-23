شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ على إيقاف كهربا: «بقانون مين ده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، إيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب الأهلي، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وقال تركي آل الشيخ: «كله كوم ويعني إيه كهرباء لآخر الموسم؟!!! بقانون مين ده؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كاس!».

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كانت اللجنة، قد قررت إيقاف كهربا، بالإضافة إلى إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم نادي الأهلي 100 ألف جنيه.

وقرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ غداً، للرد على تلك القرارات وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملةً.