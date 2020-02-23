شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرارات لجنة الانضباط.. تركي آل الشيخ يدعم محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، دعمه لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب قرارات لجنة الانضباط والخلاق باتحاد الكرة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «بيبو».

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كانت اللجنة قد قررت إيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب الأهلي، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم نادي الأهلي 100 ألف جنيه.

وقرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ غداً، للرد على تلك القرارات وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملةً.