شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من شيكابالا على قرار إيقافه 8 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، صورة عبر خاصية «ستوري انستجرام»، للتعليق على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة. وكتب شيكابالا على الصورة: «ها.. إيه تاني؟». كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت، الخميس الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إيقاف شيكابالا 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه. شيكابالا

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