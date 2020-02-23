شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعو لمجلس طارئ غدًا للرد على قرارات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ غداً، للرد على القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري، وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملةً.

كانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت إيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب الأهلي، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم نادي الأهلي 100 ألف جنيه.