شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: المادة 113 من الدستور تحرم الانضباط من توقيع عقوبات عليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المادة 113 من الدستور المصري تمنحه حصانة عدم توقيع أية عقوبات دون إذن من قبل مجلس النواب المصري.

أضاف مرتضى منصور خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية أن هناك حصانة موضوعية والخاصة بالحديث تحت قبة البرلمان لضمان حرية الرأي في مجلس النواب، وأخرى إجرائية وهي الخاصة بالتي تتعلق بمشاركاتك في جميع الأنشطة.

Advertisements

تابع مرتضى منصور أنه سيتوجه غداً الى وزير العدل لشكوى المستشار سيد البنداري بسبب العقوبات التي وقعت عليه اليوم والخاصة بإيقافه 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .

وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.