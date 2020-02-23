رد فعل ساخر من شيكابالا بعد إيقافه 8 مباريات

قررت لجنة الانضباط والأخلاق على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

1- إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

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4- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايى لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.5- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

6 - منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في نشاط كروى 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.