شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

أضاف مرتضى منصور أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها خاصة وأنه لم يشارك في المباراة التي شهدت الأزمة واتخذت قرارا ضده دون أن يكون له ذنب في أي أمر آخر.

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وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .

وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.