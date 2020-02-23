شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك لن يخوض مباراة القمة ضد الأهلي غداَ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق الكروي الأول بالنادي لن يخوض مباراة القمة المقبلة في الدوري المصري الممتاز والمقررة غداً الأثنين بملعب استاد القاهرة ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية أنه يرفض خوض المباراة متحدياً أي مسئول بالجبلاية متهما المجلس الحالي برئاسة عمرو الجنايني بالعمل ضد الكرة المصرية.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .

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وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.