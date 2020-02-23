شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يدعو مجلس الزمالك لاجتماع طارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدعوة الى اجتماع طارئ الأحد لمجلس إدارة النادي لبحث قرارات لجنة الإنضباط التي أعلنت مساء السبت وشهدت إيقافه 3 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه.
أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية أنه يرفض نهائياً القرارات التي اتخذت ضد النادي ولاعبيه وشخصه أيضاً.
وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .
وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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