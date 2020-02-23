شكرا لقرائتكم شوقى غريب يصدم نجم الزمالك الأولمبى: ندعم قرارات لجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه يدعم أي قرار أخلاقي يصدر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم بما في ذلك إيقاف إمام عاشور الذي شارك معه في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

وأضاف شوقي غريب في تصريحات تلفزيوينة قائلا " أنا أدعم أي قرار أخلاقي أو انضباطي يصدر عن اتحاد الكرة وإذا كان إيقاف إمام عاشور يسري على مستوى المنتخب فى الطبع لن أحاول ضمه للفريق " .

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة

وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.