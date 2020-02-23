شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور: كهربا سبب اندلاع الشغب فى مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سبب الشغب الذي نشب بين لاعبي القطبين.

أضاف أحمد مرتضى منصور خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية هناك لاعبين لم يعاقبوا مثل أليو بادجي وعلى معلول من الأهلي حيث طارد الأول عمر السعيد، بينما توجه الثاني للجماهير وهاجمهم.

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وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .

وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.