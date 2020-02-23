الإمارات يواصل عزفـه المنفرد بصدارة دوري الهواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عزز الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على مضيفه التعاون بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي ديغو داسيلفا في الدقيقة 14، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب التعاون في ختام مواجهات الأسبوع.

سيطر الإمارات على أغلب مجريات اللعب، بالرغم من إكماله المباراة بعشرة لاعبين، منذ طرد اللاعب علي مصطفى في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

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وبهذا الفوز يواصل «الصقور» التحليق منفرداً بالصدارة برصيد 33 نقطة، فيما بقي التعاون قابعاً في المؤخرة بنقطتيه السابقتين، وأدار المباراة الحكم عبد الله راشد.

وعلى ملعبه انتزع دبا الحصن فوزاً صعباً من ضيفه مصفوت بهدف وحيد أحرزه البرازيلي رافائيل سانتياغو في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، بعد أن أسفر الأول عن التعادل السلبي، وبهذا الفوز يعزز الفريق الحصناوي وصافته رافعاً رصيده إلى 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، فيما بقي مصفوت بنقاطه ال16 السابقة، وأدار المباراة الحكم محمد سالم يوسف.

وعلى ملعب البطائح سقط دبا الفجيرة وأصحاب الأرض في فخ التعادل السلبي، بعد مباراة متكافئة من الفريقين لم ترتقِ لمستوى الطموحات، وبهذه النتيجة يصبح دبا الفجيرة برصيد 22 نقطة في المركز الرابع، يليه البطائح برصيد 20 نقطة في المركز الخامس، وأدار المباراة الحكم زايد العولفي.