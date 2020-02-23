الرومانية هاليب بطلة تنس دبي للمرة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

تمكنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالمياً، من حصد لقبها الثاني في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات بعد لقب نسخة 2015، بفوزها أمس على مفاجأة البطولة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 19 عالمياً، بمجموعتين لواحدة بواقع «3-6، 6-3، 7-6» في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود في دبي.

وحصلت الرومانية، بفوزها على جائزة المركز الأول البالغة 696 ألفاً و860 دولاراً، إضافة إلى 470 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفها العالمي، فيما حصدت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 372 ألفاً و200 دولار، و305 من النقاط.

واحتفظ الثنائي المكون من لاعبة الصين تايبيه سو وي هسيه والتشيكية باربورا سترايكوفا، بلقب الزوجي، عقب نجاحهما في حسم شوط كسر التعادل لمصلحتهما «1-5»، الذي قادهما للفوز على الثنائي المكون من التشيكية باربورا كريجكوفا والصينية سيساسي زهينغ، وذلك في المباراة التي جمعتهنّ أمس، وانتهت في مجموعتيها بنتيجة التعادل، بعد مجموعة أولى حسمتها سو وسترايكوفا بواقع «7-5»، ومجموعة ثانية نجحت من خلالها الزوجي كريجكوفا وسيساسي بالعودة بالمباراة إلى نقطة التعادل بحسم نتيجتها «6-3».