شكرا لقرائتكم خبر عن شاهين الزري بطل الفجيرة للصيد بالكاياك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين الأوائل في بطولة الفجيرة للصيد بالكاياك التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 50 متسابقاً يمثلون مختلف الجنسيات، واستطاع الأسترالي شاهين الزري الظفر بالمركز الأول عبر اصطياده سمكة كبيرة بلغ وزنها 48,19 كجم،وفي فئة أطول سمكة توج الفلبيني جيسي أسكوبيناس بالمركز الأول بسمكة طولها 32سم، فيما فاز سيف حمذي من باكستان بجائزة أصغر متسابق.وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى متمنياً استمرارها سنوياً؛ بهدف تنويع الأنشطة البحرية،وتقدم بالشكر للشيخ أحمد الشرقي على الحضور وإلى جميع الجهات الداعمة للبطولة والمتسابقين.
وقال: الفجيرة دائماً على العهد في تنظيم واستضافة كبريات البطولات العالمية والمحلية في شتى الألعاب بسواعد أبنائها المخلصين، روزنامة النادي تضم هذا الموسم مجموعة من الفعاليات والسباقات البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهين الزري بطل الفجيرة للصيد بالكاياك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.