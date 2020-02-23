شاهين الزري بطل الفجيرة للصيد بالكاياك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين الأوائل في بطولة الفجيرة للصيد بالكاياك التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 50 متسابقاً يمثلون مختلف الجنسيات، واستطاع الأسترالي شاهين الزري الظفر بالمركز الأول عبر اصطياده سمكة كبيرة بلغ وزنها 48,19 كجم،وفي فئة أطول سمكة توج الفلبيني جيسي أسكوبيناس بالمركز الأول بسمكة طولها 32سم، فيما فاز سيف حمذي من باكستان بجائزة أصغر متسابق.وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى متمنياً استمرارها سنوياً؛ بهدف تنويع الأنشطة البحرية،وتقدم بالشكر للشيخ أحمد الشرقي على الحضور وإلى جميع الجهات الداعمة للبطولة والمتسابقين.

وقال: الفجيرة دائماً على العهد في تنظيم واستضافة كبريات البطولات العالمية والمحلية في شتى الألعاب بسواعد أبنائها المخلصين، روزنامة النادي تضم هذا الموسم مجموعة من الفعاليات والسباقات البحرية.