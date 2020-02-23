شايفر: أخبرت اللاعبين أننا قادرون على تخطي «الجبل»

خطا بني ياس، خطوة مهمة نحو تكرار إنجازه الوحيد موسم 1991-1992 بالفوز بلقب كأس رئيس الدولة، بعد أن حقق، أمس الأول، فوزاً ثميناً ومستحقاً على شباب الأهلي «حامل اللقب» وأقصاه من دور الثمانية وصعد مكانه إلى الدور قبل النهائي في مسابقة أغلى البطولات.

سيلاقي بني ياس، فريق الظفرة الذي تأهل على حساب الجزيرة في نفس الدور.

واستحق «السماوي»، الفوز والصعود للمرحلة التالية ليس لأنه كان الطرف الأفضل في المباراة؛ بل لأنه استغل الفرصة وسجل هدف التأهل من ركلة جزاء وحافظ عليه حتى النهاية وصمد أمام مد الفرسان طوال الشوط الثاني، وفي نفس الوقت لم تكن خسارة شباب الأهلي ووداع البطولة مفاجأة قياساً بالمستويات الفنية المتواضعة التي ظل يقدمها الفريق محلياً وقارياً من تراجع وتدني في مستوى اللاعبين في الفترة الأخيرة، خصوصاً من ناحية الأجانب الذين لم يكن لهم أي دور في تقديم الإضافة المطلوبة باستثناء اللاعب كارتابيا الذي كان يحاول دائماً لوحده صنع الفارق.

أسوأ المباريات

المواجهة بشكل عام يمكن تصنيفها من أسوأ المباريات وربما يكون لعامل سوء الأرضية سبباً في ذلك، خصوصاً في الشوط الأول الذي شهد أخطاء لا حصر لها في التمرير، والغريب في الأمر أن مدربي الفريقين لم يتطرقا للحديث حول سوء الأرضية، وانشغل كل طرف بالحديث عن مشاعره وأحاسيسه، فالألماني وينفريد شايفر مدرب بني ساس كان في غاية السعادة وكل كلامه ارتكز على الإشادة باللاعبين وطاقمه الفني والطبي وتوفير الإدارة سبل النجاح، فيما دافع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي عن تبديلاته التي أجراها في الشوط الثاني وكانت سبباً في تنشيط النزعة الهجومية للفريق، وقال إنه هو المسؤول عن الخسارة ووداع البطولة، كما أنه لا يخشى الإقالة إذا كانت هذه رغبة إدارة النادي قائمة في ذلك.

وإذا كانت المباراة متواضعة المستوى فلا يمكن أن يتصور أن يحضرها 446 متفرجاً فقط مع ملاحظة أن المباراة تقام في يوم إجارة «الجمعة».

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وقال شايفر: فوزنا لم يكن مفاجأة إذا علم الجميع أنني قلت للاعبين سنفوز وقادرون على تخطي الجبل (شباب الأهلي) وبالفعل تجاوزناه، وقد لمست ذلك في تركيز اللاعبين خلال التدريبات التحضيرية للمباراة، وبصراحة لم نكن نعاني الضغط مثل شباب الأهلي المطالب من جماهيره بالحفاظ على لقبه، وعلى الرغم من فوزنا، إلا أن المباراة كانت صعبة ونجح لاعبونا في التعامل معها.

وأشاد مدرب بني ياس بطاقمه الفني المساعد والطبي وحارس المرمى واللاعبين، وخص بالذكر اللاعب فواز عوانة الذي كان أحد نجوم المباراة وقال: «هي أفضل مباراة له منذ قدومي لتدريب بني ياس»، مشيراً إلى أن عودته إلى ملعب العين من جديد أعادت إليه ذكريات رائعة لا تنسى.

نتائج سلبية

واعترف مدرب شباب الأهلي، بأن فريقه قدم أسوأ أشواطه في الموسم، بعد أن هنأ السماوي عى الفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة، وقال: في الشوط الثاني تحسن مستوانا وكانت هناك رغبة حقيقية للاعبين إلا أن التوفيق لم يحالفهم في الفرص المتاحة.

وأوضح أن الأداء لم يكن بالسوء الذي يتحدث عنه البعض وإنما النتائج فقط كانت سلبية. مشيراً إلى أن تقييمه لأداء الأجانب والمواطنين معاً لا يحكم عليه من ناحية فردية وإنما على الأداء الجماعي.

وذكر رودولفو رداً على شائعات إمكانية إقالته، أن لديه عقداً يلتزم به مع النادي، وليست هناك مشكلة إذا قررت الإدارة إقالته من منصبه فلديه عائلة تنتظره في إسبانيا؛ حيث تقيم هناك، وأن القرار الأخير يعود لإدارة النادي.