ليكرز يعزز صدارته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز لوس انجليس ليكرز صدارته للمنطقة الغربية؛ بفوز مهم على ممفيس غريزليز 117-105 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في حين استعاد توروبتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي، نغمة الانتصارات.

والفوز هو الرابع توالياً للوس أنجليس يكرز.

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