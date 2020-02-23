سترلينج: الريال ناد كبير وهزيمته ليست مستحيلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أبدى النجم الإنجليزي رحيم سترلينج (25 عاماً) جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يستعد فريقه للقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إعجابه بالنادي الملكي، ومدربه زين الدين زيدان، معتقداً أن مواجهة الفريق الملكي تعد تحدياً كبيراً لفريقه.

وقال سترلينج: بالطبع أنا معجب كبير بزيدان، كل الناس تقدره. ببساطة كنت أعرف من البداية أنني أريد أن أصبح مهاجماً؛ لذلك أميل لأسلوب رونالدينيو في اللعب؛ لكن أداء زيدان يعني الرشاقة والأناقة.

تحدث سترلينج عن مباراة سيتي وريال مدريد المنتظرة، وقال: مباراتنا أمام فريق كبير كالريال فرصتنا لإظهار طموحنا. إذا استطعنا الفوز؛ سنبعث برسالة قوية في البطولة.

وأكمل: نعرف مدى صعوبة المباراة، ومن المحتمل أن تكون الاختبار والتحدي الأقوى لنا، ولدينا فرصة الذهاب لإسبانيا وإظهار قدراتنا، وأؤكد أن هناك فرقاً قليلة تستطيع إيقافنا.

وأضاف: نعلم أن ريال مدريد نادٍ كبير؛ لكن التحدي الذي واجهته في تلك المسابقة يجعلنا نريد مواجهة أفضل الفرق؛ للقيام بعمل جيد، وليس هناك أفضل من تحدٍي ريال مدريد.

وأكد سترلينج: هو تحد صعب ومباراة معقدة سواء كانت في ظروف جيدة أو سيئة، فسنلعب في استاد تاريخي، ونواجه فريقاً في حالة جيدة بالفعل؛ لكن في الوقت ذاته لدي ثقة كاملة بفريقنا، وإذا سارت الأمور بشكل جيد لنا في يوم المباراة فسوف نحقق الفوز.

واعترف جوارديولا مدرب مانشستر سيتي باهتمام الفرق الكبيرة بسترلينج، وقال: برشلونة وريال مدريد ربما هما أقوى الأندية على الصعيد التاريخي، واهتمامهما برحيم طبيعي ومفهوم، هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن الطبيعي أن ترغب الفرق بضمه. لا أعرف إن كان برشلونة أو الريال اتصلا بوكيل أعماله؛ لكن ليس لدي أي شك في التزامه معنا.

وعبر سترلينج عن انزعاجه من عدم تواجد لاعبي سيتي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إنجلترا العام الماضي على الرغم من فوز الفريق بثلاثة ألقاب برمييرليج في 6 سنوات، والثلاثية المحلية الموسم الماضي، وقال: ذهبت الجائزة للاعب ليفربول فان دايك، صحيح أنه قدم موسماًَ استثنائياً؛ لكن في المواسم السابقة سجل يايا توريه 20 هدفاً من الوسط ولم يحصد جائزة أفضل لاعب للعام وأيضاً هناك أجويرو الذي يلعب في سيتي منذ 7 سنوات ويسجل، وفي موسم فوزنا بأول لقب مع جوارديولا تألق كيفن دي بروين وذهبت الجائزة لنجولو كانتي لاعب تشيلسي، من غير المنطقي أن نفوز بلقب البرميرلييج 4 مرات ولا يترشح أحدنا للجائزة؛ لذا هذا العام سيكتسح ليفربول الجوائز الفردية أيضاً.

وتحدث سترلينج عن العنصرية في ملاعب كرة القدم، وقال: «نشأت في لندن وفي حي ملون ولم أسمع إطلاقاً كلمة عنصرية بحقي، والمفارقة أن أول مرة سمعت فيها كلمة عنصرية كانت عندما التحقت بأكاديمية ليفربول عام 2010، كان عمري 15 عاماً ولم أكن حينها أرتدي قميص الفريق لحظة خروجي من المبنى؛ لكن على ما يبدو كان الشخص يعرف أنني لاعب ليفربول الشاب وقال لي «أيها الغراب الأسود». الكثير من الأشخاص لا يحملون العنصرية في الملاعب محمل الجد، وردة فعل اللاعبين تختلف من واحد إلى آخر».

وتابع: قرأت مرة تقريراً يقول إن لدي 6 سيارات لكل يوم في الأسبوع وأرفق التقرير بصوري مع كل سيارة، في الواقع كانت تلك صور قديمة، ولم أعد أمتلك هذه السيارات، تخيل ما يمكن أن يقوله الناس عني. حالياً أملك سيارتين، واحدة لي وواحدة لزوجتي، الصحافة تركز على اللاعبين السود خصوصاً عندما يشترون منزلاً فخماً.

اليونايتد فاوض ليفاندوفيسكي

من جهته، كشف نجم بايرن ميونيخ الألماني البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32 عاماً) الذي يستعد فريقه للقاء تشيلسي في أوروبا عن اقترابه كثيراً من الانتقال لمانشستر يونايتد عندما كان لاعباً في بوروسيا دورتموند وأضاف: اتصل بي سير أليكس فيرجسون، استطعت فهم لغته وسعدت كثيراً باتصاله، وأخبرت إدارة النادي؛ لكن تلقيت الرفض ومنذ ذلك الحين وأنا لا أهتم بشائعات اهتمام الأندية الإنجليزية بي.

وعن تفاصيل علاقته بمدربه كلوب في دورتموند قال ليفاندوفسكي: تراهنت مع كلوب بأنه إذا سجلت 10 أهداف يعطيني 50 يورو، وقد سجلت 3 أهداف في أول جلسة تدريبات ثم خمسة ثم 7 أو ثمانية وبعد 3 أشهر كنت أسجل 10 فما فوق، وقال لي: «لا مزيد من الرهان، لن أدفع لك بعد اليوم».

كانت تلك جزءاً من ذهنيتي لأركز في التدريبات، وأفادني كلوب كثيراً.

قبل كلوب كانت عندي مشاكل كثيرة في التعبير عن نفسي، كان أحياناً يقول لي «لا أعرف إن كنت غاضباً أو سعيداً، أحياناً عليك أن تكون غاضباً وأحياناً يجب أن تكون تصرفاتك تنم عما في داخلك.

كلوب ساعدني كي أكون قاتلاً وجوارديولا ساعدني في فعل ذلك بطريقة أنيقة».