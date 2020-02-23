العين يدرج كرة الصالات ضمن الألعاب الجماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أدرج نادي العين كرة القدم للصالات رسمياً تحت مظلة شركة الألعاب الرياضية بالنادي كلعبة خامسة ضمن قائمة الألعاب الجماعية.

تم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ب«استاد هزاع بن زايد» بحضور خميس عبيد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، وصالح الشعيلي مشرف اللعبة، ووليد سالم مدير الفريق، وأحمد صالح مساعد المدرب.

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وسيدشن الفريق مشواره رسمياً في بطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» أواخر شهر مارس/آذار المقبل، كأول مشاركة له بالمنافسات المحلية، على أن ينضم لمسابقة الدوري الموسم المقبل، وعبر خميس الكعبي عن شكره وتقديره لإدارة نادي العين؛ لمنحهم الفرصة والثقة في إدراج اللعبة تحت مظلة شركة الألعاب الرياضية بالنادي، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للفريق.

وبيّن الكعبي أن فكرة تأسيس فريق للصالات ظلت تحت الدراسة لسنوات، وتم تأجيل إشهاره لبعض الظروف.

بدوره أكد أحمد صالح مساعد مدرب فريق العين لكرة القدم للصالات، أن الفريق تأسس قبل أربعة أشهر، وخلال هذه الفترة كان التركيز على إعداده وتجهيزه على أفضل نحو؛ بعد اختيار كوكبة من اللاعبين المتميزين والمحبين للعبة، وتم اعتماد 14 لاعباً.