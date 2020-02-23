«إيه إف كالنور» لخالد النابودة يتوج بكأس حاكم الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أحرز الجواد «إيه إف كالنور» لخالد خليفة النابودة، وبقيادة الفارس تاج اوشي لقب «كأس صاحب السمو حاكم الشارقة»؛ بفوزه بالمركز الأول، في «سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة»، والذي أقيم، أمس، على أرض المضمار الرملي بنادي الشارقة للفروسية والسباق.

ويعد هذا السباق، ختام مسابقات مضمار الشارقة للموسم الحالي؛ حيث أقيمت المسابقات بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

شهد منافسات السباق.. الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس النادي، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون المدير الإقليمي للونجين.

وفي التفاصيل، توج الجواد «إيه إف كالنور» لمالكه خالد خليفة النابودة، وبقيادة الفارس تاج اوشي بطلاً لختام مسابقات المضمار؛ وذلك بفوزه ب«كأس صاحب السمو حاكم الشارقة» الشوط الخامس والرئيسي للسباق، والمقدم من شركة لونجين ماستر، وجوائزه 250 ألف درهم؛ بعد أن قطع مسافة السباق 1700م بزمن 1,57,43 ثانية، وبفارق 5,25 طول حل وصيفاً المهر «تاجر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والثالث من نصيب المهر «مقام» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بفارق 9,5 طول، وتوج الفائزين الشيخ عبدالله القاسمي وعيسى هلال وباتريك عون.

وفي الشوط الأول، فاز الفرس «إيه إف لميا» لمالكه خالد النابودة بقيادة الفارس تاج اوشي بالمركز الأول لشوط لونجين لا غراند كلاسيك؛ بعد أن قطع مسافة 1200م بزمن 1,19,83 ثانية، وحل وصيفاً إي إس غازي للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بفارق طولين ونصف، وبفارق أربعة أطوال إلا ربع فازت بالمركز الثالث المهرة «جاب تحفه» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وتوج الفائزين بمعظم الأشواط سلطان اليحيائي وباترك عون.

وحصد الفحل «جاب العفريت» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وبقيادة الفارس إليون هنريك شافير لقب الشوط الثاني شوط (لونجين كونكويست في. إتش. بي)؛ بعد أن قطع مسافة 1000م، بزمن 1,04,32 ثانية، وحل بالوصافة الفرس «إيه إف تغزل» لخالد النابودة بفارق أقل من رأس، والثالث وبفارق طولين إلا ربع من نصيب الجواد «إي إس معروف» للشيخ عبدالله القاسمي.

واستطاع الجواد «إم إتش توافق» لمالكه منصور خليفة بن حبتور، وبقيادة الفارس برناردو بينيرو أن يحقق الفوز بالمركز الأول بالشوط الثالث (لونجين هايدروكونكويست) بعد أن قطع مسافة السباق 1700م، بزمن 1,57.31 ثانية، وحل ثانياً الجواد «عزام» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بفارق 6 أطوال وربع، والمركز الثالث من نصيب «جاب اليعسوب» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بفارق 6 أطوال ونصف.

وحقق الجواد «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم وبقيادة الفارس ساندرو بايف المركز الأول في الشوط الرابع شوط (لونجين كونكويست كلاسيك) بعد أن قطع مسافة 2000م بزمن 2,06,49 ثانية، وحل وصيفاً الجواد «شيبا» لمالكه محمد خليفة البسطي، بفارق 4,25 طول، والثالث الجواد «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم 5,5 طول.

ونال الجواد «أر بي جرينيد» لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبقيادة الفارس برناردو بينيرو المركز الأول بشوط ماراثون الشارقة (لونجين كونكويست في. إتش. بي) والذي شكل مسك الختام بعد أن قطع مسافة 2700م بزمن 3,10,24 ثانية، وحل وصيفاً وبفارق نصف طول الجواد «فافولو باي» للوارث إبراهيم الحضرمي، والمركز الثالث وبفارق 4,75 طول، للجواد «صافن الريف» من إسطبلات العجبان.