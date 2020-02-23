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بطولة الشرطة للرماية تنطلق اليوم بالشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنطلق، صباح اليوم، بطولة الشرطة للرماية في نسختها ال38، بميادين الرماية بمعسكر الخضيرة بالشارقة، وينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتستمر فعالياتها حتى 3 مارس/آذار المقبل، بمشاركة القيادات العامة للشرطة بالدولة، وفريق من وزارة الداخلية بالمملكة العربية .
وتشمل البطولة على العديد من المسابقات التي تركز على مهارات المشاركين في استخدام السلاح، ودقة الرماية باستخدام عدة أنواع من الأسلحة، ضمن تنافسهم في مسابقات الرماية التكتيكية، وإسقاط الصحون، ومسابقات الرماية بالمسدس والبندقية للرجال والسيدات.

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