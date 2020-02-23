الجزيري يواجه ديوكوفيتش وصفوت يصطدم بكولشرايبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

تنطلق غداً منافسات النسخة ال28 من بطولة سوق دبي الحرة الدولية لتنس الرجال، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على ملاعب نادي الطيران بدبي، وتتواصل فعالياتها حتى السبت المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.82 مليون دولار.

وأقيمت، أمس، مراسم قرعة البطولة في مؤتمر صحفي جرت وقائعه بقاعة المجلس في استاد «سوق دبي الحرة» في دبي، بحضور كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة؛ الجهة المالكة والمنظمة للحدث، وصلاح تهلك مدير البطولة ونائب أول لرئيس الاتصال المؤسسي لسوق دبي الحرة، وأمين السر العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، وممثل رابطة لاعبي التنس المحترفين جيري أرمسترونج، إضافة إلى عدد من المصنفين الذين يشاركون في البطولة؛ وهم: التونسي مالك الجزيري المصنف 259 عالمياً، والبريطاني دانييل إيفانس المصنف 31 عالمياً، والروسي أندري روبليف المصنف 14 عالمياً، والروسي كارين كاشانوف المصنف 17 عالمياً.

وأسفرت قرعة تنس الرجال، عن مواجهة صعبة للغاية للتونسي مالك الجزيري؛ حيث يصطدم في الدور الأول مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، وهي المرة الخامسة التي يواجه فيها الجزيري ديوكوفيتش في مشاركاته ال6 الماضية، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة المصري محمد صفوت المصنف 132 عالمياً والألماني فيليب كولشرايبر المصنف 81 عالمياً.

ومن المواجهات الأخرى، يلتقي المصنف السادس عالمياً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مع الإسباني بابلو كارينو بوستا، ويلتقي المصنف 12 عالمياً الإسباني روبيرتو باوتيستا أجوت مع الألماني يان لينارد ستروف، ويواجه الفرنسي جيل مونفيس المصنف التاسع عالمياً مع المجري مارتون فوكسوفيكس.

وقال الجزيري تعليقاً على مواجهته لنوفاك ديوكوفيت: «تعودت على مواجهة الكبار في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، لقد سبق أن واجهت فيدرر وديوكوفيتش وديمتروف، لست قلقاً من اللعب مرة أخرى مع ديوكوفيتش؛ لكنها مباراة صعبة للغاية؛ لأنه في أفضل حالاته وثقته عالية جداً بعد حصوله على لقب بطولة أستراليا المفتوحة منذ أيام قليلة، وهو يقدم أعلى مستوياته في الفترة الحالية، سأحاول تقديم 100% من طاقتي، ولن أخسر شيئاً؛ لأن ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، نحن أصدقاء ونعرف بعضنا جيداً وعلى أرضية الملعب كل منا سيدافع عن حظوظه».

ويشارك في البطولة ثلاثة لاعبين من المصنفين ال10 الأوائل عالمياً، و8 من أصل العشرين الأوائل على العالم، يتقدمهم المصنف الأول على العالم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الساعي إلى مواصلة تألقه على الساحة العالمية؛ عقب فوزه الشهر الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الكبرى، وإضافة لقب جديد على صعيد «تنس دبي» للرجال، عقب فوزه بلقبها خلال أعوام «2009-2010-2011-2013»، خصوصاً أن الفرصة متاحة لدجوكوفيتش في ظل غياب منافسه الأبرز وحامل الرقم القياسي لبطولة دبي بثمانية ألقاب السويسري روجيه فيدرر الذي أعلن انسحابه من نسخة 2020 بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.