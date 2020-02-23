«الزعيم» و«الملك» إلى نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: محمد مصطفى وعلي البيتي

تأهل العين الى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بتغلبه على الوصل 6-5 في مباراة مجنونة على استاد آل نهيان في أبوظبي ضمن مباريات الدور ربع النهائي.

وسيواجه العين في نصف النهائي الشارقة الفائز على اتحاد كلباء 2-صفر.

وشهدت مباراة العين والوصل التي شهدها 3022 مشجعاً، تسجيل 11 هدفاً و4 ركلات جزاء، كما أحرز التوغولي لابا نجم «الزعيم» أربعة أهداف «سوبر هاتريك» بينما سجل كايو هدفين في شباك فريقه السابق.

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افتتح العين التسجيل عن طريق لابا (4) وأدرك الوصل التعادل سريعاً عبر ويلتون (9)، وتلقى الوصل ضربة موجعة قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول بعد خروج مهاجمه البرازيلي سواريز متأثراً بالإصابة ودخول علي صالح في الدقيقة 29.

وسجل العين الهدف الثاني عبر لابا من ركلة جزاء( 35 ) لكن العين عادل برأسية جورج دووبنج( 45)، واستمرت الإثارة وخرج الألماني تريش لاعب الوصل مصاباً، لكن «الإمبراطور» تقدم بهدف ليما سجله من ركلة جزاء( 56)، وعادل كايو للعين 4-4، ثم تقدم الوصل عن طريق جوروج دووبنج،ولكن كايو كانيدو لم يدع زملاءه السابقين يفرحون لأكثر من دقيقة حين سجل هدفه الثاني والرابع التعادلي لصالح الزعيم في الدقيقة 67.

وسجل لابا كودجو الخامس للعين في الدقيقة73، ثم السادس من ركلة جزاء، وقلص ليما النتيجة 6/‏5 من ركلة جزاء أيضاً.

كما صعد الشارقة إلى الدور نصف النهائي بفوزه على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، وسجل هدفي «الملك» ماجد سرور في الدقيقة 60 بطريقة رائعة، وعلي الضنحاني في الدقيقة 63، وشهدت المباراة مشاركة الساحر كورنادو لأول مرة في الدقيقة 74 بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر/‏ كانون الأول 2018، وحظي اللاعب باستقبال حار من أنصار الملك الذين احتفلوا بعودته وفوز فريقهم على «النمور».