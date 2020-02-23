طواف الإمارات ينطلق من دبي اليوم بمشاركة 20 فريقاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار العالم اليوم الأحد إلى دبي، مع انطلاقة النسخة الثانية لطواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 فبراير الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1120كلم، وينطلق الطواف بمرحلة «واحة دبي للسيليكون» لمسافة 148كم، والتي تبدأ من ذي بوينت في نخلة جميرا، ويصل خلالها الدراجون إلى منطقة القدرة عبر محمية المرموم وتنتهي وسط المدينة.

وتبدأ المرحلة الثانية «حتا - سد حتا» لمسافة 168كم، من جبال الحجر من حتا (قرية تراثية) ويمر المسار عبر جبال الحجر والصحراء المحيطة بها على طرق واسعة ومستقيمة تتميز بتموجاتها المتواصلة، وبعد الوصول إلى نقطة الانعطاف في الفجيرة يلتف المسار عائداً نحو حتا، ثم يتجاوز منطقة المنيعي وينعطف نحو الحويلات ومنها إلى حصن حتا.

وتقام المرحلة الثالثة «مرحلة الإمارات» المرموم - جبل حفيت «لمسافة 184كم، بين دبي وأبوظبي، الثلاثاء المقبل، وينطلق الدراجون من منطقة القدرة، ويمر المسار في الصحراء على طرق طويلة مستقيمة إلى أن يصل إلى مدينة العين، حيث يمر الدراجون بالكثير من معالم المدينة، بما في ذلك بعض الأجزاء المشتركة مع المرحلة 5.

وتعبر المرحلة الرابعة «بنك الإمارات دبي الوطني» والممتدة لمسافة 173كم من حديقة زعبيل، ويشمل مسارها المرور عبر العديد من المعالم مشهورة مثل حديقة مشرف وموتور سيتي وصولاً إلى منطقة سيتي ووك.

وتزداد صعوبة التحدي في المرحلة الخامسة «العين» لمسافة 162كم، ويمر مسارها عبر العديد من المعالم مثل حديقة العين للحيوانات، القطارة، هيلي، وواحة العين إلى أن يصل السباق إلى المبزرة الخضراء حيث يبدأ بصعود جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات حتى يصل إلى خط النهاية.

أما في المرحلة السادسة الصحراوية «أدنوك» لمسافة 158 كم، تنطلق يوم 28 فبراير الجاري، حيث يبدأ المسار من الرويس قاطعاً طريق E11 بأكمله، والذي يمتد ما بين البحر وحتى أطراف الصحراء، ويحافظ أول جزء من المسار على استقامته مسافة 60 كيلومتراً تقريباً قبل دخول المحطة الأخيرة وهي مضمار المرفأ الذي يبلغ طوله 18.9 كيلومتر والدوران به ثلاث مرات.

وسيكون الختام مع المراحل السابعة والختامية «أبوظبي» لمسافة 127كم، ويُطلق عليها المسار الكلاسيكي لطواف أبوظبي «سابقاً» حول المدينة، بعد الانطلاق من جزيرة المارية، يسلك الدراجون أول جزء من المسار على امتداد الشارع الذي يربطه بجزيرة ياس، ومن مرسى ياس يتجهون نحو الراحة مروراً بالمسجد الكبير ثم يعودون نحو مرسى ياس عبر مدينة خليفة. يمرّ المسار بجزيرة السعديات ومتحف اللوفر أبوظبي والكورنيش قبل أن يصل إلى كاسر الأمواج في أبوظبي حيث يبدأ سباق السرعة نحو خط النهاية.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل دعم القيادة الرشيدة أصبحت ملتقى أبطال وممارسي وعشاق رياضة الدراجات الهوائية وفي صدارة الدول التي تشهد زيادة كبيرة وسريعة في أعداد ممارسي رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الأفراد والرياضيين، وكذلك زيادة في أعداد البطولات العالمية السنوية في الدولة التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة كما تتعاون فيما بينها لتعزيز مكانة هذه الرياضة ومكانة الدولة في عالم الدراجات الهوائية.

وأوضح عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن النسخة الثانية من طواف الإمارات، تمثل امتداداً للنجاح المبهر الذي حققته الانطلاقة الأولى للحدث بثوبه الجديد العام الماضي، في ظل دعم القيادة الرشيدة وتكامل الجهود بين مجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين.

وقال العواني: النسخة الثانية من طواف الإمارات 2020، الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدرجات الهوائية، تشهد مشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، وهذا مؤشر على سمعة الطواف عالمياً والتي جعلت الإقبال عليه كبيراً من النخبة في العالم، خاصة أن الإمارات ظلت تقدم تنظيماً واستضافة تحصد الإعجاب مع كل حدث دولي كبير في الدولة، بفضل القدرات الكبيرة المتوفرة في الدولة من بنية تحتية صلبة تتوزع في المدن المختلفة وبيئة آمنة تسود فيها روح المحبة والسلام والتعايش في نموذج متفرد جعل الإمارات محط أنظار العالم وقبلة للزوار بشكل مستمر وبصورة لا يضاهيها إلا القليل في العالم.



درع الطواف



صمم درع طواف الإمارات الإيطالي الشهير جي دي إي بيرتوني، والذي اشتهر بالعديد من الأعمال؛ وأبرزها تصميم كأس العالم لكرة القدم.وجاء الدرع الجديد منسجماً مع اسم ومكانة الحدث العالمي؛ إذ يزن، 5.5 كيلوجرام، وهو مطلي بالذهب عيار 24 قيراطاً، وتم تدوين أسماء أبطال نسخ مراحل العام الماضي للطواف، إضافة إلى المتوج باللقب؛ وهو السلوفيني بريموز روغليتش.