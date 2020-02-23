اتحاد كلباء بطلاً لدوري الجودو للشباب والناشئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي اتحاد كلباء بلقبي بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو لعام 2020 التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو أمس الأول بصالة منطقة الرقة بالشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وجاء تتويج فريق اتحاد كلباء للناشئين تحت 17 سنة برصيد 7 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات وفضيتان وبرونزية.. وحل في المركز الثاني لتلك الفئة فريق نادي الفجيرة برصيد 8 ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية وفضيتان و3 ميداليات برونزية، وحل ثالثاً فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد 4 ميداليات.

وفاز ب يزن سومر (الفجيرة للفنون القتالية) بذهبية وزن تحت 50 كجم، وعيسي الزعابي (اتحاد كلباء) في وزن تحت 55 وزميله أحمد جاسم الذي حصل على ذهبية وزن تحت 60 كجم، كما فاز راشد الحوسني (كلباء) بذهبية وزن تحت 66، وحصل سلطان عيسى (الفجيرة) على ذهبية تحت 73 كجم، وفاز لاعب اتحاد كلباء مسلم عقيل على ذهبية وزن تحت 81، فيما توج لاعب الفجيرة معاذ عبد المولى بذهبية وزن تحت 90 كجم وحصل على ذهبية فوق 90 كجم لاعب الشارقة الرياضي حارب جمعة.

أما في بطولة تحت 20 سنة فقد حصل على ذهبيتها اتحاد كلباء برصيد 9 ميداليات ملونة منها 4 ميداليات ذهبية وفضيتان و3 ميداليات برونزية، وحل فريق الفجيرة للفنون القتالية ثانياً برصيد 8 ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان، وحل نادي الجزيرة ثالثاً برصيد ذهبية واحدة.

وقاد فريق كلباء للصدارة بالميداليات الذهبية كل من أحمد جاسم في وزن تحت 55 كجم وعيسى محمد في وزن تحت 90 كجم، وعبدالرحمن طارق في وزن تحت 100 كجم، وعلي حسن الدرمكي في وزن فوق 100كجم أما بقية الميداليات الذهبية التي تم توزيعها فقد حصل أحمد علي المشجري (الجزيرة) على ذهبية وزن 55كجم، ونال أحمد الحوسني (الفجيرة للفنون القتالية) على ذهبية تحت 66 كجم، وسعيد النقبي (الفجيرة) حصل على ذهبية وزن تحت 73 كجم فيما حصل زميله عبدالله نعمتوف على ذهبية وزن تحت 81 كغم.

وفي ختام البطولة قام عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي يرافقه حمد النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومحمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد المصارعة والجودو بحضور أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وممثلي الأندية بتتويج الفرق الفائزة.