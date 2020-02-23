نهيان بن مبارك يتوج بطلات كأس قفز الحواجز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، اختتمت أمس فعاليات النسخة السابعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، إحدى أهم فعاليات الفروسية في المنطقة.

حضر منافسات اليوم الثالث جبر محمد غانم السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم رئيسة لجنة المنتخبات في اتحاد كرة الطائرة، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وناعمة المنصوري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأمل عبدالقادر العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأمل حسن بوشلاخ عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس لجنة كرة القدم للسيدات باتحاد غرب آسيا، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعاد السويدي مدير إدارة الدراسات في وزارة شؤون الرئاسة، إلى جانب سلطان محمد الظاهري مدير عام شركة اتصالات في أبوظبي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وحصلت الفارسة سارة حسين صالح العرموطي من المملكة الأردنية الهاشمية على المركز الأول، تلتها في المركز الثاني الفارسة الإماراتية نادية عبدالعزيز تريم.

وتوجت الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم، رئيسة لجنة المنتخبات في اتحاد كرة الطائرة، الفائزات بفئة الجائزة الكبرى المصغرة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز هذا العام، حيث فازت الفارسة البريطانية جورجيا تيم بالمركز الأول.

وبهذه المناسبة، توجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات بالشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، على دعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات والنجاحات المرموقة للمرأة الإماراتية عاماً تلو الآخر

وأضافت سموها: «إن ما شهدته النسخة السابعة من نجاحٍ كبير على صعيد المشاركة والحضور، هو دليل على نجاح الأكاديمية في أداء مهمتها المتمثلة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للأحداث الرياضية الدولية، ودعم وتمكين بنت الإمارات في مجال الرياضة النسائية، لتتمكن من تمثيل الإمارات بشكل لائق وأن تعتلي منصات التتويج في المحافل الرياضية الدولية».

بدورها، قالت سمو الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم، رئيسة لجنة المنتخبات في اتحاد كرة الطائرة: «سعدت للغاية بوجودي في كأس فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، ويغمرني الفخر برؤية الفارسات الإماراتيات، فهن بالنسبة لي الفرحة الكبيرة، وأتمنى لهن كل التوفيق في مسيرتهن الرياضية، وأن ينتقلن من نجاح إلى آخر في طريق احترافهن لرياضة الفروسية».

وفي المنافسات الأخرى، حلق الفارس السعودي عبدالله الغامدي بجائزة لقب المنافسة الدولية لفئة الفرسان الشباب، وأحرزت الفارسة عائشة محمد المازمي بالجواد «لونهيرز بي» جائزة المركز الأول في المنافسة المحلية الثانية.