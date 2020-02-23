مؤتمر الإمارات العالمي لطب وجراحة العظام يناقش الإصابات الرياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، تنظم شعبة الإمارات لطب وجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، مؤتمر الإمارات العالمي الثامن لطب وجراحة العظام الخميس المقبل في فندق لو ميريديان بحضور 750 طبيباً ومتخصصاً من 24 دولة.

وصرح الدكتور علي السويدي رئيس شعبة الإمارات لطب وجراحة العظام رئيس المؤتمر، بأن المواضيع التي ستتم مناقشتها على مدى 3 أيام، ستغطي مجموعة واسعة من الموضوعات منها الإصابات الرياضية والرباط الصليبي والكتف والركبة وعمليات قدم الكاحل والركب الصناعية، والذكاء الاصطناعي في تركيب المفاصل بكافة أنواعها، لافتاً إلى أن اللجنة العلمية، حرصت على مشاركة أشهر الأطباء العالميين في هذا المجال منهم: البروفسيور موري بينر وتلبرفيسور وفارس حداد والبروفيسور سيث كرين وود، وغيرهم.

وبدوره قال الدكتور علي البلوشي، أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات نائب رئيس الشعبة واستشاري جراحة العظام في مستشفى ميدكلينيك سيتي ومركز أورثكوري الطبي: إن اللجنة العلمية، حرصت هذا العام على اختيار المواضيع والأوراق العلمية المرتبطة بالأمراض الأكثر انتشاراً في الدولة بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام لإكساب الأطباء المشاركين، الخبرات والمهارات العالمية وإطلاعهم على آخر وأحدث المستجدات العالمية.

وأشار إلى أن عدد المتحدثين في دورة العام الجاري وصل إلى 54 متحدثاً منهم 7 من خارج الدولة: سلوفينيا، وإنجلترا، وإسبانيا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى 7 متحدثين من دول الخليج: الكويت والسعودية، و39 متحدثاً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث وصل عدد المحاضرات إلى 94 محاضرة، إضافة إلى أربع ورش عمل.

ومن جانبه أكد عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم الطبية، حرص الجائزة على دعم التعليم الطبي المستمر بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، راعي الجائزة، خاصة المؤتمرات الطبية التي تعود بمردودات إيجابية على أطباء الدولة بشكل خاص وأطباء المنطقة بشكل عام.

وسيقام على هامش المؤتمر، معرض بمشاركة 18 شركة محلية وعالمية، تعرض أحدث الأجهزة العالمية المتخصصة في مجال العظام.