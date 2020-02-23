انطلاق بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 17 سنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة أمس، فعاليات بطولة اتحاد الإمارات للمبارزة تحت 17 سنة الفتيات للفردي والفرقي المفتوحة في الأسلحة الثلاثة والتي تستضيفها الصالة الرياضية للتربية والتعليم في رأس الخيمة وتستمر لمدة يومين.

ونالت انانيا نافاليكار من أكاديمية ام كي اف ايه المركز الأول لمسابقة سلاح الايبيه بعد فوزها على زميلتها لين جيديون من نفس الأكاديمية 15-13، وفي مسابقة سلاح السيف العربي السابر حققت ليلى الصيعري من نادي بني ياس الميدالية الذهبية بعد فوزها على آية بن عريبة من نادي الوحدة 15-12، وفي مسابقة سلاح الشيش فازت زينب موسى من نادي شباب الأهلي بالذهبية.وفي مسابقة سلاح السابر للفرق للفتيات حققت اللقب لاعبات مؤسسة المرأة بالشارقة أيضاً بعد فوزهن على لاعبات نادي بني ياس الرياضي 45 - 30.

وفي ختام الفعاليات توج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي اللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى لمسابقات اليوم الأول وهنأهن على أدائهن ومستوياتهن الرائعة.

وتستمر فعاليات البطولة اليوم بإقامة 6 مسابقات للشباب.