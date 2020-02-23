انتكاسة جديدة لأهلي جدة أمام جماهيره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

تعرض أهلي جدة لهزيمة مفاجئة أمام جماهيره على يد الفتح 0-1 في الجولة 19 من دوري المحترفين السعودي ليبقى على رصيده 33 نقطة، متقدماً في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوحدة الذي مني هو الآخر بهزيمة من الفيحاء بثنائية نظيفة.

هدف المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة سجله سفيان بن دبكة «45+2» من ضربة رأسية بعدما استغل ركلة ركنية لفريقه في الوقت الإضافي للشوط الأول، ولم يستطع الأهلي تعديل النتيجة في الشوط الثاني رغم تواجد هدافه عمر السومة العائد من الإصابة.

جاءت خسارة الأهلي التي تعتبر السادسة دورياً لتعزز الحالة التي يمر بها الفريق الملكي بعد تغيير الإدارة وإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس وتعيين السعودي مازن بهكلي مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب جديد، كما زادت الحرج على الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق والذي لا يزال يتلمس الطريق ليقنع مدرج الأهلي الغاضب.

في حين تعتبر النتيجة خطوة للأمام بالنسبة للفتح الذي ودع المركز الأخير مواصلاً سلسلة مكاسبه في آخر ثلاث مباريات حيث حقق 5 نقاط من 9 ممكنة.

من جانبه عاد الاتفاق بنقاط مباراته أمام مضيفه الفيصلي بعد فوزه 2-1 رافعاً رصيده إلى 23 نقطة في خطوة أسعدت المدرب خالد العطوي الذي كان تحت ضغط الهزائم بآخر مباراتين.

وواصل الفيصلي سلسلة نتائجه المتأرجحة حيث تلقى الخسارة السابعة وبقي على 28 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن الشباب الثامن.

أهداف الاتفاق حملت توقيع المغربي وليد أزارو الذي افتتح سجله التهديفي في الدوري السعودي «57» وسعيد الربيعي «65» وأحرز خالد الكعبي الهدف الوحيد للفيصلي «63».

من جانبه أعلن الأهلي غياب محوره نوح الموسى لمدة 3 أشهر حيث سيخضع لجراحة في أوتار العضلة الضامة ومفصل المثانة على يد الفرنسي جيل ربول وبالتالي يعتبر موسم اللاعب القادم من الفتح شبه منته.

كأس العرب

على خط آخر، يبحث المنتخبان العراقي والبحريني اليوم عن تذكرة العبور إلى ربع نهائي عن المجموعتين الأولى والثانية في منافسات كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً التي تستضيفها السعودية، وذلك عندما يلتقيان مدغشقر وموريتانيا، علماً بأن منتخبي المغرب وتونس اللذين يلتقيان بنفس التوقيت مع مدغشقر والكويت قد ضمنا بطاقة التأهل.

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات تعادلاً مثيراً بين السعودية ومصر 2-2 لحساب المجموعة الثالثة لتحتفظ السعودية بالصدارة برصيد 4 نقاط ومصر ثانياً بنفس الرصيد، وستكون مواجهتا السعودية والجزائر ومصر وفلسطين حاسمتين لمعرفة المتأهلين عن المجموعة.

وتغلبت الجزائر على فلسطين بهدف دون مقابل لترفع رصيده إلى 3 نقاط، وتلقى منتخب السودان خسارته الثانية على السنغال 1-3 وخسر الأبيض الإماراتي أمام ليبيا 1-2.