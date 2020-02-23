شكرا لقرائتكم خبر عن غنتوت يفوز على الذئاب في كأس دبي الذهبية للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق الشيخة علياء الفوز الثاني له، وجاء على حساب فريق أبوظبي بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية، وذلك في بطولة كأس دبي الذهبية، والمقامة بمسماها الجديد «بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية 2020». وفي نفس البطولة نجح فريق غنتوت في تجاوز فريق ذئاب دبي 9-5.

وأقيمت المباراتان أمس الأول ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة التي تحظى بمشاركة فرق تزخر بأبرز النجوم العالميين في عالم اللعبة، ومجموع تصنيف لاعبيها «هانديكاب 18 جول»، وتقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو.

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