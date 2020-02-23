مصر تتصدر منافسات «الأطباق» في البطولة العربية للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزعت مصر الميداليات الثلاث في منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب» ضمن منافسات البطولة العربية ال15 للرماية المقامة حالياً بمدينة السادس من أكتوبر بمصر بعد منافسة قوية مع المنتخب الكويتي، وتصدرت المنتخبات العربية المشاركة برصيد 358 طبقاً، بينما توقف رصيد المنتخب الكويتي صاحب الميدالية الفضية عند النقطة 357 طبقاً، وتلاهما في المركز الثالث والميدالية البرونزية المنتخب اللبناني برصيد 347 طبقاً ثم المنتخب المغربي برصيد 343 طبقاً ثم منتخب عُمان برصيد 340 طبقاً ثم منتخب السعودية برصيد 339 طبقاً ثم منتخبنا الوطني برصيد 332 طبقاً ثم منتخب البحرين برصيد 227 طبقاً.

وعلى صعيد الفردي الذي اتسم بالقوة والإثارة احتكر رماة مصر المراكز الثلاثة الأولى؛ حيث فاز أحمد قمر بالمركز الأول، ونال الميدالية الذهبية محققاً 45 طبقاً في النهائي، ونال مواطنه مصطفى حنيش الميدالية الفضية وكانت البرونزية من نصيب زميلهما عبد العزيز محيلبة متصدر الجولات التأهيلية برصيد 122 طبقاً وحل في المركز الرابع الكويتي عبدالرحمن الفيحان وتبعه في المركز الخامس المغربي علي يونس ثم الكويتي طلال الرشيدي أما رماتنا فقد حقق ظاهر العرياني 114 طبقاً ويحيى سهيل المهيري 110 أطباق وعبدالله محمد بوهليبه 108 أطباق.

وفاز منتخب الناشئين المصري بالميداليات الثلاث في الفردي؛ بعد فوز يوسف صادق بالذهبية ويوسف حاتم بالفضية وربيع عبد الشفيع بالبرونزية وحقق رماتنا نتائج جيدة قياساً بأنها البطولة الخارجية الأولى لهم وهي خطوة جادة على الطريق، ويعد اللاعبون الثلاثة من المواهب التي تستحق الاهتمام؛ حيث حقق محمد سعيد سالم بن حم 94 طبقاً، وحقق أحمد قحطان النعيمي 84 طبقاً، وحقق أحمد عبدالله مجرن 81 طبقاً.

أما في بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، فقد انتزعت سيدات مصر الميدالية الذهبية برصيد 319 طبقاً، وحصلت على الميدالية الفضية سيدات الكويت برصيد 311 طبقاً ثم منتخب عُمان 280 طبقاً ونال الميدالية البرونزية ثم منتخب البحرين رابعاً برصيد 273 طبقاً وعلى صعيد فردي السيدات فقد انتزعت الكويتية هاجر فوزي عبد الملك الميدالية الذهبية من المصريات بعد أن حققت 39 طبقاً في النهائي ونالت المصرية سوزان جابر الميدالية الفضية برصيد 35 طبقاً ثم مواطنتها ماجي عشماوي برصيد 26 طبقاً لتنال الميدالية البرونزية ثم الكويتية سارة الحوال 22 طبقاً ثم العمانية ريم الحوسنية ثم المغربية ياسمين المراغي.