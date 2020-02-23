تعادل الرائد والتعاون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل الرائد والتعاون1-1 في قمة القصيم، في المرحلة التاسعة عشرة للدوري السعودي، ليحتفظ الرائد بمركزه الخامس (31 نقطة) والتعاون بقي بمركزه السادس (29 نقطة).

تقدم التعاون في الشوط الأول بهدف من رأسية لمحمد السهلاوي (35)، وعادل الرائد من نقطة الجزاء بتوقيع المغربي محمد فوزير (69).

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