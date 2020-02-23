ختام ناجح لدورة مدربي كرة قدم الصـالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية للمستوى الثاني لمدربي كرة قدم الصالات التي جرت في مركز شباب الشارقة بمشاركة 20 دارساً من مدربي مختلف أندية كرة الصالات في الدولة، بينهم مدربون من السعودية وسلطنة عُمان ومصر وبإشراف اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي والاتحادين الإماراتي والآسيوي لكرة القدم.

حاضر في الدورة الخبير الكويتي والمحاضر الآسيوي عيسى فلاح سعدون، وشهد الختام عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ونائبه خميس الشامسي مشرف التطوير، وعمران عبدالله النعيمي أمين السر العام ومشرف مسابقات كرة الصالات، وحارب الرميثي عضو اللجنة، وعبدالله حسن ممثلاً لاتحاد الكرة، وقامت اللجنة بتكريم الخبير الكويتي عيسى فلاح بدروع تذكارية من مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة واللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

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وأشاد عيسى هلال الحزامي بمثل هذه الدورات التدريبية، وتمنى أن يحقق الدارسون أكبر المكاسب، وقال للدارسين: من حسن حظكم أن الاتحاد الآسيوي هيأ لكم كل أساليب النجاح بتعيين الخبير والمحاضر الكويتي ولا نملك سوى أن نشكره على جهوده المبذولة في الارتقاء بكرة الصالات في الإمارات والمنطقة الخليجية بصفة عامة.

وأشاد هلال بجهود اللجنة التنفيذية في العمل على الارتقاء بمدربيها وحكامها ومنتخباتها، وأشاد أيضاً بالتعاون القائم بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة، وقال: «هدفنا الأول والأخير خدمة جميع الألعاب الرياضية، بما يعود على رياضة الدولة بالنفع والفائدة».

ومن جانبه، توجه عبدالملك جاني بالشكر والتقدير إلى عيسى هلال الحزامي على حضور ختام الدورة، وأشاد بدور المحاضر الكويتي عيسى فلاح، وتقديم كل خبراته، وتمنى أن يتواصل التعاون القائم بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة في دعم اللعبة، وأشاد بحرص الدارسين وانضباطهم لأجل خدمة أنفسهم في المستقبل. وأعلن جاني بأن هناك 3 دورات تدريبية في الطريق للمدربين ولمدربي اللياقة ولمدربي حراس المرمى للمستوى الأول، مشيراً إلى أن اللجنة وزعت استمارات المشاركة لجميع الأندية لحصر الأسماء التي ترغب في المشاركة بالدورة التدريبية القادمة.

وفي الختام، قام المحاضر الكويتي عيسى فلاح بوداع الدارسين، ودعاهم إلى الاستفادة من دعم واهتمام مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة.