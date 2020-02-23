الوحدات بطل درع الأردن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ الوحدات بلقبه بطلاً لمسابقة درع الأردن في كرة القدم بفوزه على الرمثا 2-1 على ملعب عمان الدولي في المباراة النهائية للنسخة الثالثة والثلاثين.

وأنهى الوحدات الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما السنغالي عبد العزيز نداي (41) وأحمد سمير (43)، وأهدر له يزن ثلجي ركلة جزاء تصدى لها الحارس عبد الله الزعبي في الدقيقة 63، قبل أن يقلص البديل محمد الزعبي الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الوحدات غلته في المسابقة إلى 10 ألقاب معززاً رقمه القياسي بها، وحارماً الرمثا من لقبه السادس.

وبلغ الوحدات النهائي بفوزه على شباب الأردن 2-صفر،فيما تأهل الرمثا بفوزه على الصريح 2-1 .