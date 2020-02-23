حسين الحمادي يتوج أبطال تحدي الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت صالة مبادلة أرينا، أمس، ختام منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو والتي استقطبت مشاركات واسعة من فئات البراعم والصغار والناشئين دون سن 18 عاماً. وفي اليوم الثالث والختامي للبطولة، قدم لاعبو فئة الناشئين تحت 18 عاماً أداء مميزاً؛ حيث توزعت مشاركاتهم من فئة الحزام الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة، حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، وطارق عمر البحري، مدير إدارة الخدمات المساندة، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال في الاتحاد.

وبعد تتويجه اللاعبين الفائزين، قال حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم: انطلق برنامج الجوجيتسو المدرسي في عام 2008 بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحقق البرنامج على مدى مسيرته نجاحات كبيرة، ليستقطب حتى الآن أكثر من 140 ألف طالب؛ حيث إن تطور الجوجيتسو المدرسي يبشر بمستقبل مشرق وتتمثل مؤشرات نجاح البرنامج بمستويات الأداء والمهارات المتقدمة التي يقدمها الطلاب. وتعد بطولة التحدي للجوجيتسو منصة مثالية لتسليط الضوء على هذه المهارات التي يحصدها الطلاب، نأمل أن تواصل بطولة التحدي مسيرة نموها ونجاحاتها المرموقة، وأن نشهد وصولها للألعاب الأولمبية العالمية.وبعد حصد ذهبية فئة الصغار بالحزام الأزرق عن وزن 46 كيلوجراماً، قال اللاعب فيصل العميري: «أود أن أشكر عائلتي على دعمها لي وتشجيعي على ممارسة رياضة الجوجيتسو، وأن أتمكن من مواصلة العمل حتى الوصول للحزام الأسود في سن مبكرة».

من جانبه قال اللاعب سيف المنصوري الفائز بميدالية الناشئين عن فئة الحزام الأزرق بوزن 73 كيلوجراماً: « سأواصل التدريب في رياضة الجوجيتسو، لأتمكن من تمثيل منتخب دولة الإمارات ورفع علم دولتنا الأغلى على منصات التتويج العالمية».

حصد اللاعبون المشاركون في البطولة على مدى أيامها الثلاثة 171 ذهبية و166 فضية و179 برونزية؛ حيث تصدرت الإمارات تصنيفات البطولة برصيد 7230 نقطة، وفيما تعادلت روسيا والأردن برصيد 659 نقطة، كان المركز الثاني من نصيب روسيا بفضل حصدها 82 فوزاً. ومن حيث تصنيفات الأندية، تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول برصيد 1527 نقطة، ليحل نادي شباب الأهلي ثانياً برصيد 955 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب نادي الوحدة برصيد 935 نقطة.

وقال أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: إن نيل لاعبي النادي في فئة البراعم 32 ميدالية ملونة، بواقع 9 ذهبيات و11 فضية ومثلها برونزية منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو في نسختها السادسة، تعكس صحة النهج الذي تسير عليه اللعبة في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وتبشر بمستقبل واعد.