شكرا لقرائتكم خبر عن تعادلان في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي فرض فريق النجف التعادل على مضيفه فريق الطلبة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف فريق الطلبة محمد جفال في الدقيقة 66، بتسديدة جميلة على يمين الحارس المخضرم نور صبري، فيما سجل هدف التعادل لفريق النجف علي سعد في الدقيقة 85 بعد أن أكمل ركلة الجزاء الضائعة التي سددها صالح سدير وردها حارس الطلبة علي ياسين.

وبذات النتيجة انتهت مباراة فريق النفط وفريق أمانة بغداد، سجل هدف أمانة بغداد مصطفى كريم،ولفريق النفط بسام شاكر.

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