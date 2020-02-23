«المحترفين» تطلق منصة تحدي الجامعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية مشروعها الجديد «منصة الابتكار.. تحدي الجامعات 2020»، وذلك بمركز الشباب في أبوظبي بحضور عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، ولاعبي فريقي الظفرة والوحدة، وممثلي الجامعات المشاركة وهي جامعة زايد، وجامعة خليفة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة الأمريكية في الإمارات، وممثلي ناديي الجزيرة وبني ياس، ومديري الإدارات في الرابطة.

وقال عبدالله ناصر الجنيبي إن الإبداع لا سقف له؛ بل يكفي أن يكون الشخص طموحاً وواثقاً بقدراته ليفيد المجتمع بأفكاره، داعياً إلى طرح كل المقترحات، مؤكداً أن الرابطة ستعمل على دعم هذه الأفكار والمشاريع.

وتواصلت فعاليات «منصة الابتكار.. تحدي الجامعات 2020»، من خلال تقديم عروض عن عمل الرابطة في مختلف المجالات والتي شملت التسويق والمبادرات الترويجية، ثم البث التلفزيوني، وتم خلالها توضيح آلية العمل والمشاريع التي نفذتها الرابطة، وكذلك المشاريع المستقبلية.

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وقدم ناديا بني ياس والجزيرة، عرضاً عن المشاريع والمبادرات الترويجية التي ينظمها كل منهما، وتعرف المشاركون في تحدي الجامعات إلى البرنامج الزمني للمشروع، حيث يتعين على كل جامعة ترشيح عشرة مشاركين موزعين على مجموعات بين 2 و5 مشاركين، على أن تحضر كل مجموعة مباراة واحدة على الأقل من مباريات دوري الخليج العربي في ناديها المفضل، للتعرف عن قرب إلى تجربة المشجع.

وفي الفترة ما بين 23 فبراير/شباط، و16 مارس/آذار، سيكون بإمكان الطلبة المشاركين في المشروع، الاجتماع بممثلي رابطة المحترفين الإماراتية للحصول على المعلومات التي قد يحتاجونها قبل تقديم العرض النهائي الذي حدد له 17 مارس المقبل.

وعبّر مهاجم الوحدة سيباستيان تيجالي عن إعجابه بالفكرة، وأضاف: «بالنسبة لنا كلاعبين من المهم أن نلعب أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير، لذا فنحن دائماً نرحب بهذه المبادرات الهادفة إلى جذب مزيد من الجماهير إلى ملاعب دورينا».

وتمنى لاعب نادي الظفرة أحمد علي الشبيبي أن ينجح الطلبة المشاركون في تقديم أفكار جديدة تفيد دوري الخليج العربي، وكرة القدم الإماراتية بشكل عام.