وايلدر أصبح ملاكماً بسبب طفلته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح



بدأ الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر الذي واجه البريطاني تايسون فيوري على بطولة العالم للوزن الثقيل والذي فاز ب42 نزالاً منها 41 بالضربة القاضية،حياته لاعب سلة في سن ال19 من عمره، لكن تغيرت حياته رأساً على عقب بعد ولادة ابنته نايا بانشقاق في العمود الفقري واحتياجها لكثير من المال للعلاج، لذلك ترك وايلدر لعب السلة والدراسة، وعمل سائق شاحنة ونادلاً قبل أن يتعرف إليه مدربه جاي دياس.

وفي سن ال23 دخل وايلدر حلبات النزال واستُدعي لتمثيل أمريكا في أولمبياد 2008، وخسر في نصف النهائي أمام كليمنت روسو وكانت تلك آخر هزيمة لوايلدر ،وتواصلت انتصاراته حتى واجه تايسون فيوري في 2018 الذي كان أحرز بطولات متتالية وتعادلا في النقاط، وشعر وايلدر بأنه هزم فيوري؛ لأنه أسقطه أرضاً، لكن لم يقتنع الحكام بذلك؛ لذا وافق على مواجهته مجدداً في لاس فيجاس.