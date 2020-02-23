شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة ينتزع بطاقة التميز.. وفريق الأحلام ينهي أحلام جماهيره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

انتزع الظفرة بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لمواجهة بني ياس في 9 مارس/آذار المقبل، بعد أن أقصى الجزيرة أمس الأول بهدف في الدقيقة 120 من الشوط الإضافي الثاني بقدم الأردني ياسين البخيت، الذي تعاقد معه «الفارس» خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وباتت بطولة الكأس المفضلة بالنسبة للظفرة الذي نجح في الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي وخسر على يد شباب الأهلي، وهاهو يتأهل أمس الأول إلى نصف النهائي للمرة الثانية توالياً.

ونجح الظفرة في كسر عقدة الجزيرة في الموسم الحالي بعد أن فاز الأخير في جميع المواجهات التي جمعتهما خلال الموسم الحالي، حيث فاز على الظفرة بهدفين نظيفين في ذهاب دوري الخليج العربي ثم بهدف نظيف في الإياب، كما فاز بهدف دون رد في كأس الخليج العربي.

بالمقابل، تابع الجزيرة عروضه السلبية هذا الموسم، وبعدما أطلق عليه فريق الأحلام لكثرة ما يضمه من نجوم أصبح بمثابة الكابوس لجماهيره، ولم يعد أمام الجزيرة سوى بطولة الدوري لينافس عليها، لكن شكله في ملعب الشامخة لا يطمئن أبداً.

من جهته، عبر الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة عن حالة من الإحباط التي أصابته جراء الخروج من الكأس، وقال: الجزيرة كان الطرف الأفضل في المباراة، فقد استحوذ على 75% خلال مجريات المباراة، وبالمقابل نجح الظفرة من خلال 3 فرص بتسجيل هدفين، لذلك نحن نشعر بحالة من الإحباط. وأضاف: سنحت لنا فرص للتسجيل، ولم نستثمرها على النحو الأمثل، وهدف الظفرة الثاني جاء في الدقيقة الأخيرة، ولم تسنح لنا الفرصة للتعويض، ونشعر بالأسف للخروج من بطولة الكأس المهمة.

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وأشار كايزر إلى أن علي مبخوت هداف الجزيرة هو أفضل الخيارات الهجومية بالنسبة له ولا يفكر في استبداله في أي مباراة، لافتاً إلى أنه لم يكن موفقاً، خاصة أنه واجه جداراً دفاعياً في فريق الظفرة.

وأوضح أن الجزيرة يتعين عليه الفوز في جميع المباريات المتبقية بالدوري للحاق بشباب الأهلي المتصدر، بعد الخروج المحبط من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي بوداعه بركلات الترجيح.

من جانبه، هنأ الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة لاعبيه بالفوز الذي لم يكن سهلاً أمام الجزيرة، وقال: جهزنا الفريق لخوض شوطين إضافيين، ونجحنا في مبتغانا بفضل تركيز اللاعبين طوال 120 دقيقة، وكنت أشعر بإيمان الجميع من الإدارة واللاعبين بحظوظ الفريق في التأهل إلى المربع الذهبي.

وأكد أن المستوى اللافت الذي يقدمه الظفرة في بطولتي الدوري والكأس يعود إلى العمل الجاد الذي يقوم به الجهاز الفني مع اللاعبين، مشيراً إلى أن الظفرة بالإمكانيات التي يمتلكها قادر على بلوغ المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.

وقال حسن سالم مشرف الفريق الأول للظفرة إن ظروف مباريات الكأس تختلف عن غيرها، مبدياً احترامه للمنافس الجزيرة الذي قدم مستوى جيداً.

وبدوره توقع ياسين البخيت صاحب هدف ترجيح كفة الظفرة في المباراة أن يكون الموسم الحالي استثنائياً لفريقه بتكرار الوصول للمباراة النهائية والفوز باللقب هذه المرة. وقال: أشعر بأن الموسم الحالي سيكون استثنائياً خاصة أن الفريق يسير جيداً في بطولة الدوري ويحتل المركز السادس، وحالياً نحن انتهينا من مباراة الكأس ونركز على مباراة الدوري المقبلة.

وكشف خالد السناني حارس الظفرة أنه استغل فترة 13 عاماً التي قضاها في الجزيرة من خلال معرفته التامة بأسلوب لعب مبخوت وتحركاته، وذاد عن مرماه وساعد فريقه على تحقيق الفوز.