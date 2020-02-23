شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز إداري لريما الحوسني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” حققت الدكتورة ريما الحوسني إنجازاً إدارياً لرياضة الإمارات بعد فوزها برئاسة لجنة صندوق الدعم للقضاء على المنشطات بالرياضة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو». وتشغل الدكتورة ريما الحوسني منصب رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وعضو اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما تعد صاحبة حضور مميز وقوي في ميدان مكافحة المنشطات.

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